بالفيديو: إعلامية تتعرض لسخرية لاذعة بسبب تكذيبها خبراً عن خطبتها من القيادي محمد ناجي الأصم

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلامية ندى أرباب بعد نشرها نفياً على مواقع التواصل الاجتماعي توضح فيه أن الخبر الذي تداولته الأسافير عن خطبتها للناشط السياسي والقيادي بقوى الحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم حيث أوضحت بأنه مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة.
هذا وطالب متابعون على المواقع – طالبوا الإعلامية ندى أرباب بحذف الفيديو حتى لا تتعرض للانتقاد العنيف حيث كتب أحدهم قائلاً : (أنا بشوف تحذفي الفيديو وما تجيبي الهوا لروحك وتبقي زي داليا الياس البخارجك ما تعرفي) بينما استنكر الكثيرون إثارة إشاعة خطبة الدكتور الأصم وهو المشغول بالثورة السودانية حيث قال معلق:(هذا الرجل ملك للشعب منتظرين منو الكتير الأمر التاني زواج الدكتور الأصم لازم اكون بموافقة الثوار فهمتي مع احترامي ليك انت غير مناسبة للدكتور بطلي أحلام قالت اشاعات).
وفي السياق تناول العديد من الرواد نفي الإعلامية لاشاعة خطبتها من الأصم بكثير من السخرية حيث جاء تعليق يقول:( ههههههه شحدة تقنية ولفتة نظر والله ده اخر زمن .. اديك رقمو تتكلمي معاو احسن من تفضحي حالك .. اطرشنا ما سمعنا الإشاعه إلا منك وهي انتي زاااتك ظهرتي متين ؟ ابردي يااخ وبطلي شحده . لسه زمن البت تمش تطلب الوالد من اهلو مااا جاااء ) وكتب اخر 🙁 اولاً ظهورك دا زاتو تدشين وترويج للإشاعه نحنا زاتنا ما كنا سمعانين بالموضوع وثانياً شكلك فرحانه وبتموتي في الراجل عموماً ربنا يديك ال في مرادك) ( أنا ما سمعت الا منك وثانياً ما شفنا ليك اي فيديو أيّام القيادة وكنت تنتظري ينفي هو على اي حال انت حلوة وما تخافي بيخطبًوك بس الأصم معليش مشغول بالسودان والحرية والسلام والعدالة وأما قمصان الأصم وخطب. منو دي مشغولة بيها البنات للأسف) واعتبر معلق نفي الإعلامية للإشاعة محاولة للفت نظر الاصم حيث قال : (عاد ياختي دي رساله منك للاصم عديييل شكلك منبرشه فيو شديد).
الخرطوم (كوش نيوز)