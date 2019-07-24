السودان .. توقيف ضباط وقيادات بنظام البشير في محاولة انقلاب

اعتقل المجلس العسكري الانتقالي في السودان ضباطاً رفيعي المستوى وقيادات من رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية، حسب مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”.
وتم اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.
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وأكدت مصادر موثوقة لقناتي “العربية” و”الحدث” أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة حول تحركات قاموا بها لإحداث انقلاب.
وأشارت المصادر إلى استمرار الاعتقالات والتحقيقيات لكل من يثبت تورطه في محاولة الانقلاب.
العربية نت
1 التعليقات
مش مهم
2019/07/24 at 11:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
محاوله من الكيزان لعمل ثوره مضاده