غضب شعبي ضد سلفا كير بسبب حظر النشيد الوطني

اشتعل غضب شعبي لمواطني دولة جنوب السودان على الرئيس سلفا كير ميارديت بسبب حظره أداء النشيد الوطني في البلاد الا خلال حضوره شخصيا، وتساءل مواطنون لماذا لم يمنع الرئيس المسؤولين الحكوميين من سرقة اموال الدولة بينما يحظر على الشعب اداء النشيد الوطني، وقال الويل بيتر انه من المؤسف ان يقوم الرئيس بحظر النشيد الوطني الا في حضوره الشخصي واختزال النشيد في شخصه، بينما هناك شخصيات في فصائل المعارضة فضلت حجب اسمها ادانت حظر النشيد الوطني باعتبار ان اداء النشيد حق دستوري لمواطني البلاد ويجب على الرئيس منح المواطنين حقهم الدستوري. وفي الإطار نفسه انتقد رئيس منظمة تمكين المجتمع في جنوب السودان إدموند ياكاني الحظر الرئاسي للنشيد الوطني، معرباً عن قلقه من عدم اداء النشيد الا لشخص الرئيس لأن النشيد ملك لشعب والامة ولجميع المدارس وفتيان الكشافة وفئات الشعب المختلفة دون استثناء، وهو ما يجعلهم فخورين برفع العلم وادائه.
رصد: المثنى عبد القادر
صحيفة الإنتباهة