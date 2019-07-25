(425) مليون دولار جملة مبالغ استيراد الأدوية والقمح والدقيق في (6) أشهر

كشف تقرير الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية خلال الفترة من يناير الى يونيو 2019م، عن حجم مبالغ استيراد السودان من الادوية، والتي بلغت 124 مليون دولار.
وأشار التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس الأول، الى حجم تكلفة استيراد سلعة السكر حيث بلغ 165 مليون دولار، فيما بلغت مبالغ استيراد الخضروات 19 مليون دولار، بالإضافة الى مبالغ تكلفة استيراد القمح والدقيق التي بلغت 301 مليون دولار، وبلغ حجم استيراد منتجات الألبان 28 مليون دولار.
وكشف التقرير عن حجم الأموال التي ذهبت لاستيراد وسائل النقل والتي بلغت 327 مليون دولار.
الخرطوم: عازة ابو عوف
صحيفة الجريدة