“الحرية والتغيير”: استثناء لرئيس الوزراء بتعيين (2) من السياسيين في “الانتقالية”

كَشَفَت “قِوى الحُرية والتّغيير”، عن مَنح رئيس الوزراء استثناءً لتعيين شَخصيْن من المُنتمين سياسيّاً ضِمن حُكومته حَال رأي ذَلك، وأكّدَت أنّ تَعيين كل طاقم الحكومة من الكَفَاءات المِهَنِيّة، وَتَوَقّعَت أن يتم استئناف المُفَاوَضَات مع المجلس العسكري اليوم “السبت” أو غداً “الأحد”.
وأوضح القيادي بتجمُّع المهنيين د. أمجد فريد في ندوةٍ سياسيةٍ بمدينة العيلفون أمس، أنّ من حَق رئيس مجلس الوزراء تَعيين شَخصين إذَا مَا رأي فيهما الكَفاءة، وأضَافَ: “هذا الاستثناء تَمّ من قِبل قِوى الحُرية والتّغيير لرئيس الوزراء”، وجدّد فريد رفضهم القَاطِع لأيّة مُحاصصةٍ سياسيّةٍ في تَعيين الحكومة الانتقالية، وأضَافَ: “هذه المَرّة لن يتم تشكيل الحكومة وفقاً لمنهج حكومات الرئيس السابق البشير”، وقطع بأنّ عدد طاقم الحكومة لن يتجاوز العِشرين وزيراً فقط، وَشَدّدَ على أنّ المرحلة الانتقالية ليست فترة لحكم الأحزاب،
بل للتأسيس لديمقراطيةٍ دائمةٍ وتكوين مُؤسّسات الدولة، وكشف فريد عَن مَسَاعٍ للاتّصال برئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لإلحاقه بترتيبات السّلام، وأشار إلى أنّ وفداً من “الحُرية والتّغيير” غادر إلى أديس أبابا والتقى مجموعة عبد العزيز الحلو، وأوضح أنّ الاجتماع أمّن على عقد لقاءات أُخرى لحسم ملف السَّلام، وأكّد فريد على ضرورة مُشاركة الحركات المُسلّحة في الفترة الانتقالية.
الصيحة