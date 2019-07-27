التفاصيل الكاملة لزيارة حميدتي وكباشي إلى جوبا

كشفت مصادر مطلعة للانتباهة أون لاين تفاصيل زيارة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وكان حميدتي قد وصل الى جوبا صباح اليوم (السبت) يرافقه رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي بالإضافة الى أعضاء من قوى الحرية والتغيير.
والتقى حميدتي مع الرئيس سلفا كير ميارديت بالقصر الرئاسي في جوبا بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية توت قاتلواك مانيمي ووزير مكتب رئيس الجمهورية مييك أييي دينق، وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الجارية في السودان وسبل الوقاية منها.
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