اتحاد أصحاب العمل يؤكد تعاونه لبناء اقتصاد قوي

(سونا) – أكد الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني تعاونه التام مع الجهات المختصة من أجل بناء اقتصاد قوي يحقق الرفاهية للمواطن والاستقرار الاقتصادي.
وأشار المهندس يوسف أحمد يوسف نائب رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل لدى مخاطبته اليوم مبادرة الاتحاد للاصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية بمقر اتحاد الغرف التجارية بالخرطوم، لدور الاتحاد الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد، منوها الى ان الاتحاد مازال منذ تأسيسه يقدم تضحيات ومبادرات من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد.
وقال إن مبادرة الاتحاد للإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية تعتبر عصارة لجهد متصل من المختصين بالشأن الاقتصادي قدمتها الاتحادات القطاعية الخمسة وتعتبر بمثابة ورقة قابلة للتعديل والإضافة، معربا عن أمله أن تستصحبها الحكومة الانتقالية القادمة في السياسات والقوانين ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية.
ولفت الانتباه إلى اهتمام كافة قطاعات المجتمع بالشأن الاقتصادي، مشيرا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة، مؤكدا أهمية تمكين القطاع الخاص لتعظيم دوره وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريقه .
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