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منوعات

2019/07/28

2019/07/28


جمال حسن سعيد يذبح خروفه في النيل الأزرق



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تستعد قناة النيل الأزرق لإطلالة مختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث ترتب لإستضافة الفنان والممثل والمذيع ، جمال حسن سعيد في فترة مفتوحة ، يقوم خلالها بسرد تفاصيل ذبح خروفه وإسترجاع ذكريات أول خروف ذبحه وسعره في تلك الأيام ..

 

ومقارنة مابين العيد أمس والعيد اليوم ، في ظل أسعار الخراف المرتفعة جداً .

 

 

وبحسب صحيفة آخر لحظة أن الفترة المفتوحة ستكون فيها مشاركات من بعض الفنانات اللأئي يتغنين بـ( الدلوكة ) وستكون هناك مداخلة عن ماذا تتقن كل واحدة فيهن في وجبات الخروف ، ومن المتوقع أن تكون الفترة ثالث أيام العيد .

 

 

 

 

كوش نيوز

 

 

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