الخرطوم :ترتيبات لبيع خراف الأضاحى بالوزن

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بولاية الخرطوم عن بدء الترتيبات لمشروع بيع خراف الأضاحى بالوزن لتحسين الوضع المعيشى وتخفيف العب المعيشى على المواطن ووضع أسعار مناسبة تكون فى حدود إمكانية المواطن، وبعد صدور قرار إيقاف تصدير الإناث تفاءل الخبراء الاقتصاديون والمستثمرون في القطاع الحيواني، وتوقعوا خلال الفترة القليلة المقبلة انخفاض الأسعار فى جانب اللحوم، خاصة مع دخول عيد الأضحى، وقال عدد من أصحاب محلات اللحوم وتجار المواشي داخل ولاية الخرطوم بالأمس لـ(آخر لحظة) إن بيع خراف الأضاحي بالوزن تعتبر من الظواهر الطيبة والمألوفة للمواطن السوداني،
واعتبروها من المشاريع التى يمكن نجاهها بصورة كبيرة، وقال محمد الخير تاجر مواشي إن مشروع البيع بالوزن كان قبل خمس سنوات ولم يجد اقبالاً، وأشار (إذا افترضنا أن هنالك مواطن لديه مبلغ ولم يجد خروف بنفس السعر والوزن ففي هذه الحالة لايمكنه الشراء).
وقال إن تجار الماشية فى السودان يعانون فى توصيل الماشية من ولايات كردفان ودارفور إلى الخرطوم، وقال نحن على طول الطريق وحتى وصولنا للخرطوم ندفع ضرائب ولا نعرف لها مقابل خدمة أو جهة، وأشار إلى أن التكاليف التى يدفعها صاحب الماشية للراعي والإعاشة يتم إضافتها فى سعر الخروف، وقال إنه على الدولة أن تعمل رقابة وضبط لنقاط التفتيش على طول الطريق وتخفيض الضرائب على الترحيل حتى تصل الخراف وتباع بسعر مناسب،
وينخفض سعر كيلو اللحمة الذي وصل إلى 400 جنيه. فيما يرى صاحب محلات اللحوم الحمراء بالسوق العربى جعفر علي أن البيع بالوزن لخراف الأضاحى سوف يكون مكلفاً، ولايستطيع عدد من المواطنين شراءه، وقال الوضع الاقتصادي المعيشي أصبح المواطن غير قادر على شراء كيلو اللحمة، مشيراً إلى أنه في خلال اليوم يأتي الزبائن لشراء اللحوم بطلبية قليلة بوزن نصف الكيلو وربع الكيلو وشراء الكيلو ومافوق يطلبه الزبائن فى نهاية الشهر وبداية الأسبوع.
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