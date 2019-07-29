تدشين المشروع القومي لاعادة تأهيل جامعة الخرطوم والتبرعات تنهال بملايين الجنيهات

اكد بروفيسور احمد محمد سليمان مدير جامعة الخرطوم أهمية مشروع اعادة تاهيل وتطوير جامعة الخرطوم لتظل في مقدمة الجامعات مثمنا الوقفة الكبيرة من كل شرائح المجتمع مع جامعة الخرطوم .
وقال سليمان خلال مخاطبته برنامج تدشين المشروع القومي لاعادة تاهيل وتطوير جامعة الخرطوم مساء الإثنين بقاعة وزارة التعليم العالي بالخرطوم قال ان النداء قصد منه أن يشارك كل ابناء السودان لتطوير وتاهيل الجامعة بعد الاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا شاكرا كل الحضور على تلبية النداء لدعم الجامعة متمنيا ان يحفظ الله البلاد والعباد من كل شر .
بروفيسور يوسف فضل ممثل مجلس الجامعة قال خلال برنامج التدشين ان مجلس الجامعة ظل حريصا ان تكون الجامعة فب مصاف الجامعات المتميزة مترحما على ارواح الشهداء متمنيا ان يتواصل العطاء.
وقالت د هنادى ابراهيم الدسوقي مقرر اللجنة ان هذا اللقاء يمثل ثمرة جهود قادتها لجنة نداء الجامعة وهو اول خطوة للانطلاق وان كل ما يبذل من اجل تطوير الجامعة هو مهر وفاء للجامعة وحق علينا ان نبادلها الوفاء .
وقد شهد البرنامج تبرع عدد من الجهات والاتحادات حيث تم نقديم اقتراح بأن يخصم مرتب شهر كامل من جميع اساتذة جامعة الخرطوم ، كما تبرع اتحاد اصحاب العمل ب10 مليون جنيه واتحاد المصارف ب4 ملايين ومعتمد محلية الخرطوم 100 الف جنيه اضافة الى القيام بكل اعمال النظافة داخل الجامعة ومعهد ابحاث السلام ب 200 الف جنيه وشركة زين صيانة العيادة التي تتبع للجامعة .
الخرطوم 29-7-209م (سونا)