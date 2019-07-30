هجوم دموي على مسافرين في طريق ياي ــ كايا

هاجمت مليشيات مسلحة مسافرين على طريق (ياي ــ كايا) بولاية وسط الاستوائية بدولة جنوب السودان، مما ادى لاصابة اثنين بالرصاص وثلاثة آخرين مازالوا مفقودين صباح امس (الإثنين)، وقالت مصادر ان المليشيات المسلحة قامت باطلاق وابل كثيف من الرصاص على المسافرين في منطقة (موغو) الواقعة بين المدينتين، كما قاموا بعدها باحراق سيارات المسافرين بعد الحادثة، قبل ان يستولوا على ممتلكات المسافرين الشخصية، وبحسب المصدر فإن الجرحى نقلوا الى مستشفى (ياي) لتلقي العلاج، بينما كشف مصدر ان المفقودين هم مواطنون يوغنديون.
رصد: المثنى عبد القادر
صحيفة الإنتباهة