حظر (5) شركات من العمل في تصدير الماشية

حظر بنك السودان المركزي 5 شركات، وأنذر أكثر من 45 شركة أخرى تعمل في مجال صادرات المواشي بعد تلاعبها في حصائل الصادرات وعدم إرجاعها العائدات. وأكدت شعبة مصدري الماشية، أن الجهات المختصة تبذل جهدا مقدرا في هذه الأيام لتنظيم عملية ضبط وإعادة حصائل الصادرات.
وقال أمين مال الشعبة سلامة عبد الله، في تصريح صحفي أمس، إن مسؤولية إرجاع حصائل الصادر تتطلب التعاون من كل الجهات المختصة، في بنك السودان المركزي، ووزارة الثروة الحيوانية والأمن الاقتصادي، وضرورة إحكام التنسيق والتعاون حتى لا تتكرر الأخطاء، وأضاف: الشعبة ليست جهة مسؤولة عن سداد عائدات الصادر، مشددا على أن هنالك جهات – لم يسمها – وشخصيات تريد أن تقلل من دور الشعبة وحمل بعض المصدرين المسؤولية لعدم إرجاع عائد الصادر، مبينا أن هناك عشرات الشركات وأسماء الأعمال تم حظرها، بعد تحريك هذا الملف ومازال الفحص جاريا، وتابع: “الشعبة والمصدرون أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية، ولا بد أن تكون على قدرها”، داعيا للتخلي والابتعاد عن المصالح الشخصية، ثم وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مشددا على دور المصدرين الذي مايزالون يقدمونه، حيث لهم مساهمة تخصم من عائدات الصادر لصالح الدواء، ودور اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، وقراراتها التصحيحية للحد من تدهور قطاع الصادر.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني