شكرا الفريق اول حميدتى وشكرا قوات الدعم السريع وخسئ تجمع المهنيين

اليوم يتم اخراج تلاميذ المدارس قسرا للشارع للتظاهر فقد روت لى بنتى التى تدرس فى مدرسة محمد على مكى ان مجموعات من الشماسة تسوروا حائط المدرسة وارهبوا البنات واخرجوهن بالقوة للتظاهر بطول شارع الشجرة واتجهوا بهن جنوبا وهن مذعورات فظهرت فجاءة تاتشرات الدعم السريع ففر الشماسة داخل احياء الشجرة وطلبوا من البنات ان يتبعوهم ولكنهن تسمرن من الذعر فخاطبهم افراد الدعم السريع لاتجرين وظاهروا على كيفكم بس ما تقفلوا شارع وما تولعوا حرائق.
فقارنت البنات بين من يزعمون انهم ثوار وبين من يتهمون بانهم قتله فاطمانن وعدن الى منازلهن ثم سالتنى بنتى ياابوى لقوية معناها شنو فرديت عليها باندهاش يابت دى كلمة بطالة سمعتيها وين قالت لى الشماسة القالوا هم الثوار كان بهتفوا بقولوا لاكهربة لاموية برهان طلع لقوية.
اذن تجمع المهنيين نقل لنا كولمبيا داخل الاحياء واصبحت مهدد امنى حقيقى باسم الثوار وجداول تظاهرات تجمع المجانين الذى يصر على اخراج الدعم السريع من المدن لتكون مرتع للمتفلتين والساقطين الذين يحشدهم باسم الثورة زورا ويستخدمهم كرت ضغط على المجلس العسكرى للاستئثار بكامل السلطة الانتقالية يتخفى وراءه الحزب الشيوعى الرمة ويتربص من خلفه الكيزان بثورة الشعب.
اعلموا ايها الفاشلين اننا ثائرون منذ ان اخذ الله منا العهد فى الازل ونعلم من الثوار وكيف هم ونحذركم ابتعدوا عن ابنائنا وبناتنا والا سترون منا حقا ماتتهمون به الدعم السريع زورا .
شكرا ثانيا للدعم السريع الذى امن العاصمة فخلت من المجرمين ولم يتبقى الاالمدعومين من الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين والكيزان المافونين فعليكم بهم لتكملوا اجركم اجاركم الله من الحاقدين اعداء الوطن والانسانيه والدين.
Ghazy Elbadawey
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1 التعليقات
سوداني
2019/07/30 at 6:45 م (UTC 2) رابط التعليق
انت رجل فاهم
هسه انت مصدق كلامك القلتو ده؟