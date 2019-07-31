حظر (123) شركة من التعاملات المصرفية

أصدر بنك السوداني المركزي أمس منشورا يحظر بموجبه “123” شركة وأسماء أعمال حظراً مصرفياً شاملاً لعدم الالتزام في سداد حصائل صادر استحقت لفترات سابقة, وبحسب ما ورد في صحيفة السوداني اعلنت شعبة مصدري الماشية الحية, أن قائمة الحظر ضمت شركات واسماء أعمال كبيرة ومشهورة, وان البنك المركزي وجه البنوك بايقاف التعامل مع هذه الشركات وان تعمم لفروعها.
وقال أمين الشعبة سلامة عبد الله راشد إن الفترة الأخيرة شهدت تلاعباً من قبل شركات ليست لها علاقة بصادر المواشي, وذلك من خلال تصدير كميات كبيرة من المواشي عن طريق نظام الدفع الآجل وعدم إعادة الحصائل, إلى جانب بيع سعر الرأس في الأسواق الخارجية بسعر أقل من السعر الرسمي بنسب كبيرة.
وأشار إلى ان الشعبة تعمل وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تصحيح مسار صادرات المواشي.
الخرطوم: (كوش نيوز)