السعودية تودع (250) مليون دولار ببنك السودان المركزي

أعلنت وزارة المالية السعودية أمس, ان المملكة العربية السعودية أودعت مبلغ “937.500.000” ريال ما يعادل “250” مليون دولار أمريكي, لحساب بنك السودان المركزي, لدعم مركزه المالي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط على الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وذلك بناء على ما لاعلن في ابريل الماضي عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة ودولة الإمارات للسودان بمبلغ “3” مليارات دولار, منها “500” مليون دولار كوديعة في البنك المركزي, وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الإحتياجات الملحة للشعب السوداني.
وأكد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان بحسب صحيفة الصيحة ان الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق, وأضاف ان هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان, لا سيماسعر صرف الجنيه السوداني, ما ينعكس ايجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.
الخرطوم: (كوش نيوز)