اجتماعات سرية ومغلقة بين (العسكري) و(التغيير) بشأن الوثيقة الدستورية

تباينت الآراء والمعلومات داخل قوى الحرية والتغيير بشأن استئناف التفاوض المباشر مع المجلس العسكري.
ففيما جزم عضو وفد التفاوض بالحرية والتغيير بابكر فيصل بعدم إصدار قرار بتعليق التفاوض مع العسكري، استبعد عضو التفاوض بالتغيير واللجنة الفنية ساطع الحاج أمس، استئناف التفاوض المباشر مع المجلس خلال اليومين القادمين، وأرجع ذلك لأحداث مجزرة الأبيض.
ومن جانبه أكد عضو التفاوض بالتغيير أحمد ربيع بحسب صحيفة الإنتباهة، التئام اجتماعات اللجنة الفنية أمس، وأضاف قائلاً: (اجتمعنا وماشين كويس في الوثيقة، وتعليق المفاوضات غير صحيح وتحديد موعد استئناف التفاوض متوقف على وصول وفد التفاوض للخرطوم من الأبيض)، وتوقع في ذات الأثناء التوقيع قريباً على الوثيقة الدستورية.
وبالمقابل، عقد اللجان الفنية اجتماعات مغلقة وسرية وبعيداً عن أعين وسائل الإعلام بقاعة الصداقة، وبدأت الاجتماعات منذ منتصف النهار، وناقشت كل النقاط الخلافية تمهيداً للتوقيع النهائي اليوم.
الخرطوم (كوش نيوز)