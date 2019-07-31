ماركا: ناقوس الخطر يدق أبواب ريال مدريد قبل الموسم الجديد

بعد الخسارات المتتالية التي تعرض لها ريال مدريد الإسباني في مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، وخاصة الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على يد غريمه أتلتيكو مدريد، فإن صحيفة «ماركا» ترى لأن ناقوس الخطر يدق أبواب الفريق الملكي قبل أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا.
الفرنسي زين الدين زيدان، والذي قلل من قبل من حجم الهزيمة الكبيرة أمام الأتلتي، عاد عقب الخسارة الجديدة أمام توتنهام أمس الثلاثاء، ليصرح بأن مدريد فريق رائع وأنه يحتاج فقط لانتصار لاستعادة المزاج وديناميكية الفوز.
تقرير الصحيفة الإسبانية يشير إلى أن خطاب زيدان المتفائل يعتمد على المشاعر التي ينقلها الفريق يوميًا أثناء التدريب، على الرغم من أن الحقيقة هي أن الميرينجي قضى أكثر من سبعة أشهر دون أن يجد النتائج التي يبحث عنها والتي يفترض أنها تجعله أفضل فريق في العالم.
صحيفة «ماركا» تطرقت في تقريرها إلى شعور لاعبي ريال مدريد، حيث أشارت إلى أن اللاعبين أصبحوا يجدون صعوبة في تحقيق الفوز، وهو ما عانى منه الفريق منذ السقوط أمام جيرونا على ملعب برنابيو في 17 من فبراير الماضي، وهو ما مثل وداعًا عمليًا للمنافسة على لقب الموسم الماضي من الليجا.
خاض ريال مدريد 21 مباراة منذ هذه الفترة، حقق النادي خلالها في 7 مباريات فقط، مقابل 11 خسارة وثلاثة تعادلات.
خلال هذه المباريات الـ 21 ، سجل الملكي 30 هدفًا فقط، فيما تلقى 39 من هجوم المنافسين مما يعكس حقيقة أن الفريق الأبيض لديه مشكلة كبيرة في الدفاع ويجب العمل على تحسين هذا الامر،
من ضمن هذه المباريات الـ21 ، رصيد زيدان منذ وصوله في 11 مارس ليس أفضل بكثير، بواقع خمسة انتصارات وسبع خسائر وثلاث تعادلات في 15 مباراة، أي أن الفرنسي لم يفز سوى 33٪ من المباريات منذ وصوله إلى مدريد في هذه المرحلة الثانية، حقيقة تتناقض تمامًا مع مرحلته الأولى، حيث فاز بنسبة 70 ٪ من المباريات، بواقع 149 مباراة برصيد 105 انتصارات و 28 تعادلا و 16 هزيمة.
الشروق نيوز