بَحثاً عن فُرصة أُخرى… الزواج الثاني للمرأة.. رصيد التجربة وهواجس التكرار!

الطلاق تجربة مَريرةٌ لكل أنثى تجبرها الظروف للانفصال عَن زوجها وتصعب العودة مرةً أخرى، ولأنّ المجتمع لا يحرم يبدأ التفكير في خوض تجربة جديدة لتحمي نفسها وأُسرتها لتبقى التجربة الثانية فرصة أخرى للحياة وحُلماً اضطرارياً لأنثى نصبت لها المحاكم من قبل المُجتمع بسبب انفصالها وأصبحت في نظرهم مذنبة بجرم حلله الله، تلك النظرة تنعكس على حياتها بشكلٍ سلبي، بمعنى أنّها تبحث في الخوض عن تجربة أخرى قبل التفكير في خوض تجربة ثانية ربما تكون أيضاً فاشلة ولا يُكتب لها النجاح.
(1)
نجلاء انفصلت عن زوجها بعد أن استعصت الحياة بينهما بسبب الخلافات التي لا تنتهي والتي كانت لأسرة زوجها الضلع الأكبر فيها فاختارت الطلاق ليكون آخر المطاف لنزاعات عانت منها كثيراً، ولكن هزمت الظروف نجلاء وأصبحت عاجزة عن مُواجهتها وهي أم لثلاثة أطفال فآثرت تكرار التجربة مرة أخرى رغم اعتراض الأهل.. نجلاء كشفت في حديثها لـ(كوكتيل) أنّها قَرّرَت خَوض التّجربة مهما كانت النتائج فهي تبحث عن فُرصة أخرى للحياة وبالفعل تَمّ عقد قرانها على زميلها بالعمل، ومَضَت أكثر من ثلاثة أعوام على زواجها وما زالت تَعيش في رَغدٍ معه برفقة أطفالها.
(2)
شَكَت لمياء من نظرة أفراد المُجتمع للمطلقة دُون أن يقفوا على الأسباب التي أدّت إلى طلاقها، لكنها أكّدت أنّها لم تكترث لأحاديثهم، بل قَرّرت خَوض التّجربة مَرّة أخرى رَغبةً في العيش في هدوءٍ رغم تخوفها من نظرة بعض الرجال الذين يرفضون الاقتران بمُطلقة، لكن ابتسم لها الحظ وعاشت استقراراً بعيداً عن ظُلم التّجربة الأولى، لافتةً إلى أنّ المُطلقة من حقها أن تتزوّج مرة واثنتين بحثاً عن الاستقرار النفسي والحياة الكريمة.
(3)
أين المُشكلة في خوض تجربة جديدة بعيداً عن التجربة الأولى، هكذا ابتدرت خنساء حديثها، لافتةً إلى أنّه حال فشل استمرارية الاستقرار يجب الانفصال ولها الحق أن تتزوّج عسى أن تكون الزيجة الثانية ناجحةً ومُثمرةً، مُؤكِّدةّ أنّ كل أنثى عاقلة يجب عليها الاستفادة من الفُرصة التي تأتي إليها ولا تلتفت إلى الوراء فهي طبيعة الحياة، لذا يجب أن نُدير حياتنا بحكمة بعيداً عن أحكام المُجتمع الذي لا يرحم ويجب استكمال حياتنا كما نَحب، لافتةً إلى أنّ الطلاق لا يُعتبر وصمة عَار أو نقطة سوداء، لذا يجب مُواجهة المُجتمع بتجربة جديدة تَحمل أحلاماً وواقعاً أفضل على أن لا تترك التجربة الأولى آثارها السالبة بحياتنا.
السودانى
1 التعليقات
عزالدين وديدي
2019/08/01 at 11:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
لماذا دايما يتهم الزوجة في اسباب الطلاق. الطلاق هو الحل الاخير للخلافات الزوجية فهو ابغض الحلال عند الله. ربما يكون الزوج هو السبب ان كان هو شخصيا او افراد اسرته التي لم يستطع التحكم فيهم.
فلا تظلموا الانثى المطلقة في كل حالة طلاق