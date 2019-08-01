جبريل إبراهيم : ننتظر رد التغيير على استيضاح الثورية

قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن الجبهة الثورية تنتظر الإجابة عن استيضاح تقدمت به لـ (التغيير) خلال (48) ساعة. وذكر جبريل لـ (الإنتباهة) أمس, أن الاستيضاح يتضمن الإجابة عن تضمين وثيقة أديس أبابا في الإعلان الدستوري.
وأطلق جبريل بالمقابل تحذيراً من مغبة النكوص عما اتفق عليه بأديس، وأضاف قائلاً: (إن نقض العهود هو ما قاد إلى انفصال جزء عزيز من الوطن).
واستبعد في ذات الأثناء رفض المجلس العسكري وثيقة الجبهة للسلام والتحول الديمقراطي، لجهة أنها لا تنتقص من مكاسبه في الاتفاق السياسي شيئاً. ورأى جبريل أن تعليق التفاوض مع العسكري سيزيد فرص الدماء والانتهاكات رغم صعوبة التفاوض تحت هدير الرصاص, وتابع قائلاً: (من الأوفق الاستمرار في التفاوض لتحقيق التحول إلى المدنية في أقرب وقت).
واستوضحت الجبهة الثورية حلفائها في تحالف الحرية والتغيير بشأن موقفها من اتفاق أديس أبابا الأخير بشأن تحقيق السلام في دارفور والمنطقتين خلال الفترة الانتقالية.
الخرطوم: سناء الباقر
صحيفة الإنتباهة