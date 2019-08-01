نشر القائمة السوداء للشركات المحظورة

أظهر كشف بأسماء الشركات المحظورة بسبب مخالفات بحصائل الصادر من قبل البنك المركزي أسماء شركات كبيرة ومعروفة. وجاء بالقائمة السوداء شركة سواريز للانشطة المتعددة . شركة الاكرم للحلول المتكاملة . اعمال جدوى للاستيراد والتصدير . شركة هامردا للانشطة المتعددة . شركة الفارس للانشطة المتعددة . شركة سمحافى للاستيراد والتصدير . اعمال مونديال للاستيراد والتصدير .بدر شين للمنتجات الزراعية والحيوانية . شركة زهرة الخليج المحددوة اعمال الفوعة التجارية . شركة دفكيو للانشطة المتعددة . اعمال القيم للاستيراد والتصدير . اعمال اليحر التجارية . شركة البرجوب الهندسية . الرهيوابى للاستيراد والتصدير , العكودي للخدمات التجارية , شركة قرين توبس للتجارةوالاستثمار , شركة شاش للانتاج الزراعي والحيوانى . اغم للاستيراد والتصدير . شركة الطاؤوس للاستثمار المحدودة . زمردة للاستيراد . اعمال محمد نمر التجارية . بوكيو التجارية . قاسم احمد محمد حامد للخضر والفاكهة . اعمال نوتينا التجارية . مصنع محجوب اولاد للحلويات والطحنية .اعمال ترحال للاستيراد والتصدير . شركة الاماتونج للدباغة وصناعة الجلود . شركة بروسيدر المحدودة . ماتزنج للاستيراد والتصدير . شركة رونق تين للصناعات العالمية . فابريقة زيوت التيتل . شركة الجندا للتجارة المحدودة . الجدائل للانشطة المتعددة . الروابى المحدودة . مصنع بلوبوى للدباغة . شركة البلوكاب للحلول . ال هوينة التجارية . السيد السر للخدمات التجارية . اولاد العدنانى زين العابدين للاستيراد والتصدير . ناتورا للاستيراد . مصنع سوراى للتصنيع . مامون ابراهيم محمد على قيلى . شركة الصحابة العالمية المحدودة . شركة الراصد للاستيراد والتصدير . شركة يونيك كريشن للانشطة . قطعة السكر البيضاء للتجارة . شركة الصمغ العربى . اعمال مصلح القزيزى للاستيراد .صقر للتبريد .شركة ليجند العالمية . ايديا للاستيراد . مصنع الريفابى .اعمال ابوحبيب التجارية . شركة رواك ويل .شركة امبروس العالمية . اعمال ابونعيم للاستيراد . شركة النعيم للتعدين . اعمال مورشى التجارية . فامتكو للاستيراد . اعمال يوتارا التجارية . الشركة الثلاثية للخدمات . اعمال الفا للتجارة . الفروكيت للاستيراد . اعمال ابوحسن التجارية . شركة اوبن اسكايز . اعمال خالد عثمان التجارية . شركة ترانزبيان للبترول . شركة اطباء المحدودة . محاصلينا للغربلة ونظافة وفرز وتعبئة المحاصيل . شركة نات كروس للاستيراد . شركة افتكف اى دى سى المحدودة .شركة كيرا للاستثمار. الزين حسين ابو قاضى للاستيراد . شركة جنابز للتجارة . شركة كنترا للاعمال . ماجناس للخدمات التجارية . شركة اس جى اس المحدودة . رواء للاستيراد . شركة احمد عثمان عبدالسلام للتجارة . شركة بى اى تى سى للاستثمار . شركة نيفين العالمية . شركة اليهارى للتنمية الزراعية . شركة اتراب للاعمال المتقدمة . شركة الشجرة للانتاج وتسويق الصمغ العربى . شركة الرضا للانشطة المتعددة . شركة دلو للتجارة والمقاولات . قولدن داون لتجارة المواشى . عونى نت لمبيعات الكمبيوتر . الصيدا للاستيراد . شركة كريشنا المحدودة . شركة نوج للانشطة . اسامة السعيد الخضر محمد . الجدى للتجارة شركة البربرى للاعمال المتطورة . شركة غولوبال ميرشات المحدودة . شركة مرينجان الزراعية . شركة البان الصافى . شركة زيهى للبتروكيميائيات . شركة نوتى ون للتجارة . لمسات للاستيراد . مشروع اكتف للانتاج الزراعى . شركة رنالين للانشطة . اعمال عبدالسلام عبدالقادر الخبير .شركة جذر البحر الاحمر للتجارة . اليرموك للخدمات الصناعية . باعبود للتجارة والملاحة . سما للاستيراد . شركة الخرطوم للصادرات البستانية . اريافا للاستيراد . شركة قوارير للتجارة . شركة جرين تك للتجارة . شركة كارم للاستيراد والتصدير .شركة فؤاد اخوان . اعمال احمد محمد عبدو . شركة كمبال للانشطة المتعددة . اعمال دريد للاستيراد . شركة العرزال العالمية . شركة زهرة ابو مصعب المحدودة .عبدالعظيم الشافى جادالله عبد ربه . مصنع العثمانى للبلاسيك.
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الخرطوم: هنادي النور
صحيفة الإنتباهة