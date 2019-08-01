الخرطوم تفتح باب التقديم لخراف الأضاحي

كَشَفَ رئيس اتّحاد عُمّال ولاية الخرطوم هاشم التوم، عن بدء التقديم لخراف الأضاحي للعام 1440هـ، بالتّعاون مع محفظة قُوت العاملين القومية اعتباراً من الاثنين المقبل.
وقال التوم حسب “باج نيوز” أمس، إنّ المشروع يستهدف توفير ما بين (25 – 30) ألفاً من خراف الأضاحي للموسم الحالي، وأشار إلى اكتمال إجراءات التقديم كَافّة لخراف الأضاحي، وأوضح أنّ سعر الخروف (٦٨٢٠) جنيهاً، فيما تبلغ قيمة القِسط (٦٨٢) جنيهاً لمدة (١٠) أقساطٍ تبدأ مِن سبتمبر المُقبل، وحدّد الاتّحاد عدداً من الضوابط للتقديم للخراف، بجانب عددٍ من المواقع بمحليات الولاية لتوزيعها.
الصيحة