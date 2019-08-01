مقتل العشرات من طالبان في مداهمات لقوات الأمن الأفغانية

أعلنت السلطات الأفغانية، الخميس، مقتل العشرات من عناصر حركة طالبان، في عمليات شنتها القوات الأفغانية ضد مواقعهم في ولايتي لوغار وقندهار.
وقال المتحدث باسم مديرية أمن لوغار شاه بور أحمد زاي، للأناضول، أن قوات الأمن الأفغانية تلقت إخبارا حول تجمع عدد كبير من عناصر طالبان في منطقة “أزارا” كانوا يعتزمون الانتقال إلى العاصمة كابل والقيام بعملية ضخمة فيها.
وأضاف أحمد زاي أن قوات الأمن شنت هجوما على المنطقة وتمكنت من قتل 45 عنصرا من طالبان وإصابة 15 آخرين.
وأشار إلى أن أحد أفراد قوات الامن الأفغانية، قُتل وأصيب 8 آخرين في الاشتباكات التي دارت أثناء المداهمة.
من جانبه قال المتحدث باسم مديرية أمن قندهار جمال ناصر، إن القوات الأفغانية المدعومة بسلاح الجو الأمريكي، تمكنت من قتل 22 عنصرا من طالبان في أرغيستان.
وكالة الاناضول