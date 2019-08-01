سمساعة يدعو لتكاتف الجهود لإنجاح الموسم الزراعي

أكد المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة رئيس اللجنه العليا لمتابعة إنجاح الموسم الزراعي ٢٠١٩ -٢٠٢٠م أهمية المرحلة الحالية من عمر البلاد من الناحية الاقتصادية.
وشدد لدى ترؤسه صباح اليوم بوكالة الري بمدني اجتماع اللجنة بمشاركة المهندس أحمد حماد وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء ومدراء المشاريع الزراعية المروية وعدد من القيادات التنفيذية بالمشاريع والري، شدد على ضرورة تكاتف جهود العاملين بوكالة الري والعاملين بالمشاريع الزراعية المروية لإنجاح الموسم الزراعي والوقوف على سير الاداء في الغيط وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة وفق الرؤيتين الزراعية والهندسية لضبط وتوزيع مياه الري بصورة عادلة على المشاريع المروية في الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي .
ودعا الاجتماع إلى ضرورة متابعة آليات حفر القنوات الصغرى والكبرى والوقوف على استقرار مناسيب الري، وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمحددات الفنية وتواريخ الزراعة لضمان انسياب مياه الري الكافية .
وطالب الاجتماع بمتابعة المصارف وردم الجسور لحماية أرواح وممتلكات المواطنين ومنعا لخروج مساحات زراعية بسبب هدر المياه والأمطار .
السودانى