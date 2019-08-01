وصول الدفعة الأولى من السماد السعودي ميناء بورتسودان

وصلت إلى ميناء بورتسودان (25) ألف طن من السماد الزراعي في إطار الدعم السعودي للإنتاج الزراعي بالسودان.
ووقف والي البحر الأحمرالمكلف عصام عبد الفراج على عمليات الإنزال والشحن المباشر إلى الولايات المختلفة بحضور ممثل اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي ومدير البنك الزراعي.
وأوضح الوالي أن الشحنة التي وصلت تعتبر الدفعة الأولى من دعم مدخلات الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن (25) ألف طن أخرى من السماد في طريقها إلى الميناء، مشيداً بمستوى الإشراف والمتابعة من جانب اللجنة الاقتصادية والبنك الزراعي، مؤكداً استعداد حكومة الولاية للتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصول السماد إلى وجهاته المختلفة بالولايات في الوقت المحدد لذلك.
السوداني