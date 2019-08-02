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أبرز العناوين

2019/08/02

2019/08/02


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019م



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الإنتباهة:

* مقتل (4) وإصابات بمليونية (القصاص)

 

* “التغيير”: ضابط أمن سابق يدير مخطط لافتعال العنف

 

* (700) طفل على قائمة انتظار عمليات القلب

 

* إقالة مدير توزيع الكهرباء

 

* جولات تفاوض مباشرة بين “العسكري” و”التغيير”

 

* “الأبيض” تكتسي بأطول علم للسودان في تاريخها

 

* السعودية: الوقوف بعرفة (10) أغسطس

 

* مصدرو الماشية يطالبون بمراجعة إيقاف صادر “الهجن”

 

الصيحة:

* تواصل المفاوضات بين “العسكري” و”التغيير” وسط سرية تامة

 

* “الحرية والتغيير” تدعو “الشيوعي” لمراجعة موقفه من التفاوض

 

* إيقاف زراعة أصناف من القطن المحور وراثياً

 

السوداني:

* لجنة الأطباء: سقوط (4) شهداء في مواكب بأم درمان

 

* “قوى الحرية”: معتقلات جهاز المخابرات سيتم تحويلها للمدارس ومستشفيات

 

* السعودية: (11) أغسطس أول أيام عيد الأضحى

 

* تعيين نائبين لمحافظ المركزي

 

* مواكب ضخمة في مليونية “القصاص العادل”

 

* “تجمع المهنيين”: “العسكري” يتحمل مسؤولية القتل الذي شاع في المواكب

 

* “قوى الحرية”: مساعٍ لإقناع الشيوعي بالعدول عن انسحابه من التفاوض

 

كوش نيوز

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