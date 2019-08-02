أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019م

الإنتباهة:
* مقتل (4) وإصابات بمليونية (القصاص)
* “التغيير”: ضابط أمن سابق يدير مخطط لافتعال العنف
* (700) طفل على قائمة انتظار عمليات القلب
* إقالة مدير توزيع الكهرباء
* جولات تفاوض مباشرة بين “العسكري” و”التغيير”
* “الأبيض” تكتسي بأطول علم للسودان في تاريخها
* السعودية: الوقوف بعرفة (10) أغسطس
* مصدرو الماشية يطالبون بمراجعة إيقاف صادر “الهجن”
الصيحة:
* تواصل المفاوضات بين “العسكري” و”التغيير” وسط سرية تامة
* “الحرية والتغيير” تدعو “الشيوعي” لمراجعة موقفه من التفاوض
* إيقاف زراعة أصناف من القطن المحور وراثياً
السوداني:
* لجنة الأطباء: سقوط (4) شهداء في مواكب بأم درمان
* “قوى الحرية”: معتقلات جهاز المخابرات سيتم تحويلها للمدارس ومستشفيات
* السعودية: (11) أغسطس أول أيام عيد الأضحى
* تعيين نائبين لمحافظ المركزي
* مواكب ضخمة في مليونية “القصاص العادل”
* “تجمع المهنيين”: “العسكري” يتحمل مسؤولية القتل الذي شاع في المواكب
* “قوى الحرية”: مساعٍ لإقناع الشيوعي بالعدول عن انسحابه من التفاوض
كوش نيوز