إبعاد (6) من حجاج ولاية الجزيرة بعد وصولهم الأراضي المقدسة

كشف مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية, قمر الدولة محمد ابراهيم عن إبعاد السلطات السعودية “6” من حجاج ولاية الجزيرة بعد وصولهم الأراضي المقدسة مؤكداً حدوث ربكة وتأخير لـ “32” حاجاً بمطار الخرطوم “19” منهم بسبب المحارم, وقال قمر الدولة في تصريحات صحفية أمس بحسب صحيفة المجهر ان جملة حجاج الولاية الذين اعترضتهم عقبات بمطار الخرطوم “32” حاجاً وحاجة منهم “19” بسبب المحارم, تمت معالجة عقبات سفرهم و”7″ بسبب مشاكل مختلفة تمت معالجتها.
وأرجع قمر سبب التخلف والتأخير للحجاج للإجراءات الإدارية المتبعة في الناقل السعودي الذي قال انه يتعامل بالأسماء فقط وليس الارقام.
وكشف قمر الدولة عن تقصير أحد أمراء الأفواج الذي تسبب في تأخير أحد الحجاج في المطار عن زوجته متوعداً بمحاسبة أمير الفوج لتقاعسه عن أداء مهامه.
الخرطوم: (كوش نيوز)