تحذير أوروبي من استخدام الطائرات المسيرة لأغراض إرهابية

حذّرت المفوضية الأوروبية، من مغبة استخدام الطائرات المسيرة في أغراض إرهابية، في ظل التطور التكنولوجي السريع.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية جوليان كينغ، لصحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانية، في عددها الذي يصدر الأحد.
وقال كينغ إن “الطائرات المسيرة أصبحت أكثر كفاءة وذكاء، ما يجعلها أكثر جاذبية للاستخدامات المشروعة، وكذلك أيضاً للأفعال العدائية”.
وذكّر السياسي البريطاني أن “المفوضية الأوروبية ترصد التهديد في وضعه الحالي والمستقبلي، وذلك انطلاقاً من التطور السريع لتكنولوجيات الطائرات المسيرة”.
وتابع كينغ: “ندعم دول الاتحاد الأوروبي في إقامة شبكة لتبادل المعلومات، وتعزيز الاهتمام بالأمر على المستوى الدولي، وتوفير المخصصات المالية للمشروعات التي تخدم درء خطر الطائرات المسيرة”.
وذكرت الصحيفة، استناداً إلى مصادر مطلعة، أن “وحدة التنسيق الفرنسية لمكافحة الإرهاب حذرت في تقرير مصنف على أنه سري، من خطر هجوم إرهابي محتمل على ملعب لكرة القدم بواسطة طيارة مسيرة مزودة بمواد قتالية بيولوجية”.
وتم تقديم هذه الوثيقة في إطار الإعداد للتقرير الختامي للجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكالة الاناضول