بالصور .. احتفال لافت لـ(كنداكة) بالاتفاق أمام القيادة يحصد إعجاب المواطنين

عادت إحدى الفتيات إلى محيط القيادة العامة عقب شهرين من مجزرة فض الاعتصام التي راح ضحيتها العشرات، تعبيراً عن فرحها بالاتفاق على الوثيقة الدستورية تمهيداً لنقل السلطة المدنيين.
وذكر “باج نيوز”، أن رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا صورة الفتاة، وهي ترفع العلم الوطني، أثناء عبورها أمام القيادة العامة، وحصدت الصورة مئات الإعجابات والتعليقات. وضربت القوات الأمنية سياجاً عسكرياً محكماً، حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة عقب فض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي وحولت الطرق المجاورة للقيادة إلى ثكنة عسكرية. وعادة ما يدخل بعضاً من رواد الاعتصام في نوبات بكاء أثناء مرور مركباتهم أمام مباني القيادة، فيما يرفع كثيرون من مرتادي المواصلات العامة أياديهم بالدعاء في ذات الموقف.
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
sudanee
2019/08/04 at 2:27 م (UTC 2) رابط التعليق
صلاة العيد يوم الاحد امام القيادة؟؟؟
واجب على كل سودانى
شهداء القيادة هم اعظم فداء قدمة الشباب للشعب السودانى
لا عيد بدونهم ولا اضحية تقارب ما قدموه
هذا العيد هو عيد الشهداء