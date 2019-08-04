اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 4 أغسطس 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 63.00جنيه
الريال السعودي : 16.80جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 69.93 جنيه
الدرهم الإماراتي : 17.26جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 17.29 جنيه
الجنيه الإسترليني : 76.23جنيه
الجنيه المصري : 3.79جنيه
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