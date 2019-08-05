ارتباك وفوضى في أسعار العملات بعد اتّفاق “الدستورية”

سَادَت حالةٌ من الارتباك والفوضى في تداولات الأسواق المُوازية للعُملات أمس، عقب توقيع “الإعلان الدستوري” بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقِوى الحُرية والتّغيير.
وأكّد مُتعاملون مع الأسواق المُوازية، أنّ أسعار العُملات شَهِدَت انخفاضاً مَلحوظاً في التّداوُلات بعد التّوقيع، وتَبَايَنَت الأسعار بين التُّجّار، وأشاروا إلى أنّ أسعار شراء الدولار تراوحت بين (60 – 64) جنيهاً بحسب الكميات المطروحة للشراء، وبلغ سعر الدولار نقداً (65) جنيهاً، وكشفوا حسب “باج نيوز”، عن تَرَاجُع سعري الشراء والبيع عبر الإجراءات المصرفية حيث بلغا (67.5) و(68.5) جنيه على التوالي، مُقارنةً بـ(72) و(73) جنيهاً خلال الأيام الماضية، ونوّهوا لوجود انخفاضٍ في أسعار الدرهم الإماراتي حيث بلغ (18.8) مُقابل (20.50) جنيه خلال الأيام الماضية.
الصيحة