عشرات أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين يتدفقون على إسرائيل

يبدأ وفد برئاسة زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ستني هوير، الإثنين، زيارة الى إسرائيل على رأس وفد من 41 من النواب الديمقراطيين.
كما سيزور، الجمعة القادم، وفد برئاسة زعيم الأغلبية الجمهورية، في مجلس النواب، كيفين ماكارثي، إسرائيل.
وقال هوير في تغريدة على حسابه في “تويتر”:” يسرني أن أنضم إلى 41 من زملائي (الديمقراطيين) في السفر إلى إسرائيل، للتأكيد من جديد على دعمنا لحليف حاسم للولايات المتحدة، وللمتابعة في التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه إسرائيل والشرق الأوسط”.
وأشار هوير في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إلى أن زيارة الوفد، ستبدأ اليوم (الإثنين) وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.
ولفت إلى أن الوفد سيزور أيضا الضفة الغربية.
وقال إن الوفد سيلتقي مسؤولين حكوميين كبار إسرائيليين وفلسطينيين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف:” ستجتمع المجموعة أيضًا مع رواد أعمال فلسطينيين شباب وقادة المجتمع المدني الإسرائيليين، ونشطاء السلام؛ وخلال الرحلة، سيزور الأعضاء حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا ويشاهدون منظومة القبة الحديدية”، في إشارة إلى المنظومة المضادة للصواريخ.
وتابع هوير:” تنظم الرحلة مؤسسة التعليم الأمريكية الإسرائيلية، وهي منظمة خيرية مستقلة لا تبغي الربح”.
بدورها، قالت صحيفة “الجروزاليم بوست”، الإثنين، إن وفدا آخر، برئاسة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين ماكارثي سيصل إلى إسرائيل يوم الجمعة القادم.
وأشارت إلى أن الوفد الجمهوري سيضم عددا مشابها للوفد الديمقراطي.
ولم يتضح ما إذا كان الوفد الجمهوري، سيزور الأراضي الفلسطينية ويلتقي الرئيس الفلسطيني.
وكان الرئيس الفلسطيني أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017 تعليق الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.
ومع ذلك، فقد سبق وأن التقى الرئيس الفلسطيني أعضاء كونغرس في العامين الماضيين.
وكالة الاناضول