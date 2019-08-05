الشرطة السودانية توضح ملابسات مقتل موطن بالشمالية

في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء اتجمهر عدد كبير من المواطنين أمام هيئة كهرباء دنقلا محتجين على انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة السليم وحاولوا دخول مباني الهيئة وتصدت لهم القوة المشتركة (شرطة وقوات مسلحة) العاملة في تأمين الموقع إزاء المقاومة الشديدة واستخدام الحجارة من قبل المواطنين مما أدى لإصابة عدد من أفراد التأمين، تم استخدام الغاز المسيل للدموع ونتيجة لإصرار المواطنين على اقتحام المبنى قام الجندي شرطة (ب أ م) بإطلاق عيار ناري في الهواء وآخر في الأرض نتج عنه شظايا أصابت المواطن (ي س م ) مما أدى إلى وفاته. نسأل الله له الرحمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري التحري تحت إشراف النيابة، كما تم تشكيل لجنة بقرار من السيد الوالي لتقصي الحقيقة.
اتصالا بذات الحدث تعدى اثنان من المتجمهرين على أحد رجال الشرطة وتمكنا من الاستيلاء على سلاحه (بندقية كلاشنكوف) فضلا عن إتلاف (6) عربات تابعة لقوات التأمين يتم الآن البحث عن مرتكبيه واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم.
دنقلا في 4 أغسطس 2019م (سونا )