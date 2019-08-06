المجلس العسكري: وفرنا كل احتياجات الموسم الزراعي وسددنا 75%من ديون بنك السودان الخاصة بالادوية

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي توفير المجلس كل احتياجات الموسم الزراعي من سماد ويوريا ووقود زراعي.
وقال اللواء إبراهيم في تصريح صحفي لوكالة السودان للأنباء مساء الثلاثاء إنه تم توفير 500.000 متر مكعب من الوقود الزراعي وشحنة لكل الولايات، مبيناً أن المجلس اتخذ تدابير تبدأ من ميناء بورتسودان مروراً بترحيل الوقود لكل الولايات، موضحاً توفير الجازولين للولايات بنسبة 100% ونقل المتبقي للمستودعات.
وزاد اللواء إبراهيم أنه تمت زراعة القطن بصورة ممتازة، مؤكداً أن الدولة تعمل على تصنيع القطن ومن ثم تصديره وسيتم تشجيع الصناعات الزراعية بدلاً عن تصدير منتجات السودان الزراعية كمواد خام.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن المجلس وفر السيولة اللازمة للزراعة وأوفى بتعهداته للمزارعين في الأوقات والآجال المحددة بعد شراء القمح، مشيراً كذلك لتوفير السيولة اللازمة للبنك الزراعي وتوفير مستلزمات الري.
وأكد اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي أن المجلس حارب الفساد الذي خلفه النظام السابق في مجال الأدوية، موضحاً أن المجلس وفي بداية اندلاع الثورة فوجئ بانعدام المحاليل الوريدية وأصناف كثير من الأدوية نتيجة الديون الكبيرة لشركات الأدوية العالمية والإقليمية المستحقة على بنك السودان وديون البنوك المراسلة.
وأبان اللواء إبراهيم أن الدولة دفعت 9 ملايين دولار لتوفير المحاليل الوريدية وسددت 75% من ديون بنك السودان الخاصة بالأدوية والبالغة 34 مليون دولار، موضحاً أن البلاد بها 36 مصنعا للأدوية، مشيراً للسماح لهذه المصانع بتصدير ما يزيد عن حاجة السوق المحلي ومساعدتها بنسبة 10% من حصائل الصادر وأن اللجنة الاقتصادية صممت ونفذت نظاما جيدا لاستيراد الأدوية يحارب الفساد، معلناً تنظيم عمل السجل التجاري وربطه بالنشاط الحقيقي للاستيراد الخاص برجال الأعمال وتطبيق الشروط التي ترد في السجل على كافة الأنشطة الخاصة بذلك.