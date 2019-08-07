رغبة واسعة وسط قوات الدعم السريع لتعلم الانجليزية

كشف منسق الولايات بالمجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار أحمد شعيب آدم, عن رغبة عارمة وسط بعض منسوبي قوات الدعم السريع لتعلم اللغة الانجليزية, مشيراً الى أن “400” من العائدين من حرب اليمن من القوات المذكورة طالبوا بفتح “8” مراكز لمحو الأمية في جنوب دارفور, بالتركيز على تعلم اللغة الانجليزية, نظراً لاهميتها الاقليمية والدولية.
وقال شعيب في تصريحات على هامش ورشة مراجعة وتطوير تنقيح مراجع الكبار التي دعمت قيامها قوات الدعم السريع, وبحسب صحيفة آخر لحظة قال ان الحركة بولايات دارفور الخمس زادت وتيرتها وصولاً الى مناطق كان يتعذر الوصول اليها, مما زاد من رقعة محو الأمية وتعليم الكبار في ولايات دارفور الخمس.
الخرطوم: (كوش نيوز)