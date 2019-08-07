فيديو: معظم الشباب السودانيين لا يحفظون نشيد العلم السوداني ولا يعرفون من هو كاتبه

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع يوتيوب حيث يوضح الفيديو مدي حفظ الشباب السودانيين لنشيد العلم السوداني .
ووجد الفيديو انتقاد جميع رواد مواقع التواصل وتندرهم حيث أوضح الفيديو مدي جهل الشباب السوداني بقيمة الوطن وإهمالهم للنشيد الوطني الذي يعتبر من المقدسات في أي دولة من دول العالم .
وكانت ردود بعض المعلقين كالأتي ( والله إنت صابر عليهم كيف والله أنا أكون مقدم للبرنامج ده واسأل واحد عن نشيد الوطن وما يكون حافظوا إلا أكفتو ) .
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) قال آخر : (النشيد الوطني السوداني دا لن يحفظه أحد غير الغبش والغلابه والمساكين هما يحسون الوطن والوطن يحسهم .. معليش ياوطن ).
و أوضح أحد المتابعين الأسباب وقال :(ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم في العالم ونشأ وترعرع في اسبانيا يحفظ النشيد الوطني للارجنتين وكثيرون من مشاهير العالم للاسف الواحد فينا يمشي السعودية شهرين يجي يعمل فيها سعودي !!! الوطنية ياسادة تجري في الدماء وكما تغني الاستاذ الكبير الراحل المقيم احمد المصطفي نحن في السودان نهوي اوطانا ان رحلنا بعيد نطري خلانا )
وأضاف آخر 🙁 النشيد الوطني ما بيحفظو زول الا يكون حافظ وطنو واصلاً بغنوهو التعابه الناس الساكبة عرقا فوق تراب ارضهم ربنا يحفظكم )
وتندر آخر من التعذر بعدم عيش بعض هؤلاء الشباب في السودان حيث قال 🙁 يعني ما عايش في السودان ما حافظ النشيد الوطني.. انحنا كمان برا السودان من صغار لو ما قلت النشيد الوطني ما بتاخد مصروف المدرسه هكذا تربى الأجيال و ولأنا للسودان اكتر من كل شي .. مؤلف النشيد الوطني أحمد محمد صالح سوداني مشهور يعد من رواد الشعراء الوطنيين في السودان و سياسي بارز اختير عضواً بمجلس السيادة عند استقلال السودان عام 1956 وولد عام 1898 و توفاه الله عام 1973 له الرحمة والمغفرة إن شاء الله ولكل أبطال الوطن الحبيب )
الخرطوم (كوش نيوز)