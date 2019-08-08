المخابز تتسلّم حصتها المُضاعفة من الدقيق لتَغطية فترة العيد

أعلن رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى عبد القادر، استلام المخابز مُعظم حصة الدقيق المُضاعفة من المطاحن، لتغطية حوجة المُواطنين من الخبز خلال فترة العيد.
ودعا موسى حسب (أس. أم. سي) أمس، أصحاب الشركات والمَطاحن لأهمية تَسليم مَا تَبَقّى من حصة الدقيق حتى اليوم الخميس لتلافي حُدُوث أيِّ فجوةٍ أو نقصٍ في الخُبز خلال فترة العيد، وقال إنّ أيِّ مَخبزٍ سيتوقّف عن العمل خلال العيد لسفر عَمالته لقضاء الإجازة، سيتم تحويل حصته من الدقيق لأقرب مخبز عبر مسؤولي المحلية المعنية، وأكد استمرار العمل بصُورةٍ طَبيعيّةٍ بالمخابز خلال العيد.
الصيحة