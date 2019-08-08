“1500” رحلة للبصات السفرية إلى الولايات يومياً خلال عطلة العيد

أكدت الغرفة القومية للبصات السفرية جاهزية 1900 بص للتوجه للولايات المختفلة طوال أيام عيد الأضحي المبارك، وكشفت أن معدل الرحلات للولايات هذه الايام يصل عبر البصات السفرية إلى 1500 رحلة يومياً.
وقال الناطق باسم الغرفة محمد حسن عبد المنعم في تصريحات اليوم “الخميس” إن الغرفة كونت لجنة مع جهات المعنية لتخصيص محطات وقود للبصات السفرية ، ونوه إلى المعاناة في الحصول على الجازولين هذه الأيام.
ودعا منعم المواطنين للابتعاد من سماسرة التذاكر وحذر من مغبة السفر خارج الميناء نظراً لوجود سيارات ملاكي تعمل خارج الاطار الرسمي لنقل المواطنين للولايات، واشتكي منعم الشكوي من تضرر شركات البصات السياحية من سماسرة التذاكر.
وأكد الناطق الرسمي باسم الغرفة عودة قيمة تذكرة الأبيض إلى سعرها القديم نتيجة انقطاع طريق الصادرات “أم درمان ـ بارا” جراء السيول ما أجبر البصات على التحول إلى الطريق الغربي القديم عبر ولاية “النيل الأبيض”.
وقال منعم إنهم يسعون لراحة المواطن وأوضح أن زيادة التعرفة في العيد ترجع إلى ارتفاع قيمة قطع الغيار والإطارات فضلا عن عودة البصات من الولايات غير مكتملة الركاب ، وكشف أن معدل الرحلات للولايات هذه الايام يصل عبر البصات السفرية إلى 1500 رحلة يومياً.
باج نيوز