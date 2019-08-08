المرور تفوج المركبات السفرية بمنطقة الباقير

دشنت الإدارة العامة للمرور اليوم بمنطقة الباقير مشروع تفويج المركبات السفرية بعد اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية للمشروع لعيد الأضحى المبارك للعام 1440هـ 2019م من ولاية الخرطوم إلى ولايات البلاد المختلفة.
وجدد الفريق شرطة (حقوقي) عماد خلف الله رئيس هيئة التدريب ممثل المدير العام لقوات الشرطة لدى تدشينه انطلاقة التفويج، حرص رئاسة الشرطة على تحقيق السلامة المرورية بطرق المرور السريع لتأمين وصول المواطنين إلى ذويهم بسلام، مشيدا بالجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الإدارة العامة للمرور عبر مواكبها لتطوير العمل المروري بأحدث نظم التقنية باستخدام أجهزة التتبع الآلي للمركبات إضافة لاستخدام الرادارات لضبط السرعة وحالات التفلت التي تنتج عن بعض السائقين، مبينا ان مشروع التفويج من المشاريع الرائدة التي حققت النجاح المطلوب في الحد من الحوادث المرورية.
اللواء شرطة (حقوقي) طارق عطا مدير الإدارة العامة للمرور أكد جاهزية الإدارة لتفويج المركبات السفرية عبر القطاعات التي تم تقسيمها بطرق المرور السريع والتي تستهدف تحقيق السلامة المرورية ومراقبة المركبات حتى منطقة الوصول، مبينا أن تلك الطرق تتم مراقبتها تقنيا من خلال أجهزة التتبع الآلي والرادارات بغرض ضبط السرعة الزائدة التي تتسبب في حوادث مرورية، مضيفا أن الخطة المرورية الموضوعة ستستمر حتى بداية التفويج العكسي.
اللواء شرطة ربيع محمد سالم مدير دائرة المرور السريع كشف عن تفويج (41563) راكبا غادرو للولايات عبر (1221) مركبة، إضافة إلى (570) بصا و (359) حافلة بجانب (292) أخرى توجهوا لمختلف الولايات، وأنهم يستهدفون توصيلهم إلى ذويهم بسلام من خلال الأفواج التي انطلقت بصحبة الدوريات عبر الطرق القومية بهدف تحقيق السلامة المرورية.
وتفيد (سونا) أن أعدادا كبيرة من المواطنين والسائقين عبروا عن رضائهم التام لمشروع التفويج والذي يحقق السلامة المرورية المطلوبة، مشيدين بالتجربة وجهود إدارة المرور في هذا المشروع الاستراتيجي المهم.
السودانى