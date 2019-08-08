ندى امين: كلنا روحنا محرقانا من ناس الكهرباء لكن ما لدرجة نجلدهم بسيطان العنج

مؤلم جدا
الفيديو المنتشر اليوم لرجل كبير في السن يجلد موظف شاب بسوط العنج في احدى مكاتب الكهرباء حفزني لان اقول رأيي في واحدة من مفاهيمنا المجتمعية الخاطئة. والتي تنادي بتوقير واحترام الانسان فقط لمجرد انه كبير في السن بغض النظر عن سلوكه المجتمعي.
في رايي لا احترام ولا توقير لكبير في السن لا يتعامل بادب واحترام مع من اصغر منه سنا مهما كانت درجة قرابته او علاقته بهذا الاصغر سنا.
الكبير ليس كبير السن ولكنه الكبير بسلوكه وتصرفاته واحترامه للغير كبارا وصغارا.
ده غير الفهم الخاطيء السائد حاليا لدى كثير من المواطنين عن الحرية والديمقراطية. لان الديمقراطية هي سلوك حضاري واخذ الحق بالقانون وليس تصرفات همجية رعناء واخذ الحق باليد وانتهاك كرامة الاخرين.
كسرة: كلنا روحنا محرقانا من ناس الكهربا لكن ما لدرجة نجلدهم بسيطان العنج.
Nada Amin
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