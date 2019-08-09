مياه الامطار تجتاح محطة اعادة ضخ بالخرطوم وتوقفها بالكامل وانقطاع امداد المياه لمناطق واسعة بالعاصمة

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم أن مياه الامطار التي هطلت فجر يوم الجمعة اجتاحت محطة إعادة الضخ بالصحافة مما ادى إلى غرق الطلمبات وتوقف المحطة بالكامل .
و أبان مدير عام الهيئة مهندس مالك عمر العبيد في تصريح (لسونا) أن طاقما هندسيا وفنيا يبذلون جهودا مقدرة لشفط المياه من الاحواض الأرضية ومن محيط المحطة لانتشال الطلمبات، موضحا أن كل من مناطق جبرة، مربعات الصحافة، الامتداد، العشرة، النزهة، السوق المحلي وأجزاء من الكلاكلة، أبو آدم والازهري ستتأثر بتوقف المحطة.
وتوقع مدير عام الهيئة عودة امداد المياه لوضعها المعتاد عقب شفط المياه واكتمال عملية الصيانة اللازمة للطلمبات، معربا عن اعتذاره الشديد للمواطنين في المناطق المتأثره جراء المضايقات التي ستحدث لهم من نقص امداد المياه.
الخرطوم 9-8-2019م (سونا)