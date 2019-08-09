اقتصادي يدعو لتنفيذ حوافز المغتربين السودانيين

دعا بروفيسور كمال عيسى الخبير الاقتصادي المعروف الجهات المختصة لتنفيذ حزمة حوافز المغتربين والتي سبق ان اجيزت من قبل مجلس الوزراء السابق ممثلة فى اعفاء الرسوم الجمركية والرسم الموحد والتأمين الطبي لاسرهم.
وطالب عيسى فى تصريح (لسونا) جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ هذه الحوافز باعجل مايكون لاستقطاب تحويلات ومدخرات هذه الشريحة والتى تربو على اكثر من ستة مليار دولار سنويا، مشيرا للمساهمات المقدرة التي ظل يقدمها الجهاز للمغتربين والتي تتمثل فى ربطهم وتعزيز صلتهم بالوطن مع توظيف مدخراتهم وخبراتهم فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد اسوة بالدول الاخرى.
وأضاف ان التحولات السياسية التى تشهدها البلاد تستوجب الاستفادة العلمية والاقتصادية من هذه الشريحة المهمة خاصة ان الحكومة الانتقالية حسب الوثيقة الدستورية تتبنى سياسة خارجية متوازنة مع كافة الدول بما فيها دول الاغتراب للسودانيين وذلك لتحقيق المصالح الوطنية العليا مع تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على اسس من الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وسلامة اراضيها .