شركة توزيع الكهرباء السودانية تستقبل (4788) بلاغا وتعتذر للجمهور

استقبلت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عدد (4788) بلاغ على اثر هطول الامطار الغزيرة والتي فاقت في معدلها 100 مليمتر في بعض الاماكن صبيحة يوم الجمعة الموافق ٩ اغسطس ٢٠١٩م.
كما تسببت الامطار والرياح في خروج عدد (96) خط 11kv وعدد (16) خط 33Kv وتم ارجاع عدد (72) خط 11Kv وعدد(14) خط 33Kv خلال (12) ساعة وجار العمل على ما تبقى من خطوط وبلاغات حتى يتم ارجاعها بشكل كامل.
وتعتذر الشركة لزبائنها عن تأخر تنفيذ بلاغاتهم لظروف خارجة عن الارادة وصعوبة الحركة في الوصول اليهم وتنفيذ بلاغاتهم وتعرب الشركة عن شكرها لزبائنها الكرام.
لخرطوم 10-8-2019م (سونا)