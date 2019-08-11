بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين في بلاده بمناسبة حلول عيد الأضحى.
جاء ذلك في رسالة نشرها المكتب الصحفي للكرملين، الأحد، أكد خلالها بوتين أن عيد الأضحى يعتبر من أكثر الأعياد قيمة لدى المسلمين.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن عيد الأضحى يعزز القيم الخالدة مثل المحبة والرحمة.
وقال: “إن المسلمين الذين يعيشون في روسيا يتمسكون بالغنى الروحي لأجدادهم، ويقومون بنقل هذا التراث إلى الأجيال الشابة، وتعليمهم احترام تقاليدهم وعاداتهم”.
وأكد أن المسلمين يولون أهمية كبيرة لمواضيع الحياة الاجتماعية والتعليم، مضيفًا: “بفضل التعاون المثمر بين المسلمين ومؤسسات الدولة والعامة، يتم الحفاظ على التواصل بين الجماعات الإثنية المختلفة والأديان”.
بدوره، نشر رئيس الوزراء ديميتري ميدفيدف، رسالة تهنئة بمناسة عيد الأضحى، معربًا عن شكره للمسلمين في البلاد للدور الذي يلعبونه في تعزيز الروابط بين الجماعات الإثنية المختلفة وفي مكافحة التطرف.
الأناضول