جماعة الحوثي تعلن مقتل جنود سعوديين

قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم”الإثنين” إنّ عددًا من الجنود السعوديين قتلوا بقصفٍ مدفعي قبالة محافظة جازان جنوبي غربي المملكة.
وأشارت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بحسب مصدر عسكري، إلى أنّ مدفعية الجيش واللجان الشعبية”التابعين للجماعة” قصفت تجمّعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الطوال بجازان على الحدود اليمنية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وتدمير آلية عسكرية لهم جراء القصف.
ولم يتطرّق المصدر إلى تفاصيلٍ أخرى، فيما لم يصدّر على الفور أيّ تعليقٍ من الجانب السعودي حول الأمر.
ومؤخرا، كثّف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.
باج نيوز