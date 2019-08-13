الكشف عن أسباب مقتل شقيق”زعيم الحوثيين”

كشف التحالف العربي في اليمن عن أنّ إبراهيم، شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، “تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين قياداتها“.
وأضاف التحالف في بيان نشره حساب الإخبارية السعودية، إن “عملية تصفية إبراهيم الحوثي تمت بأحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء“.
ولمّح بحسب وكالة الأناضول إلى أنّ من وصفها بـ”القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل“.
والجمعة الماضية، قال مصادر يمنية إن شقيق زعيم جماعة الحوثيين، اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.
باج نيوز