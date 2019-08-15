إفراج منتظر اليوم عن سفينة النفط الإيرانية المحتجزة بجبل طارق

نقلت وكالة رويترز عن مصادر في جبل طارق أن السلطات هناك لن تطلب تجديد أمر احتجاز سفينة النفط الإيرانية “غريس1″، وأنه سيسمح لها بالمغادرة بناء على قرار المحكمة اليوم الخميس.
وسبق أن ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز “غريس1″، وأنه سيتم إطلاق سراحها اليوم.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا في جبل طارق حكمهـا اليوم بشأن الناقلة الإيرانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله “ما من سبب يدعونا للإبقاء على غريس1 في جبل طارق ما دمنا لم نعد نعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري”.
وكانت سلطات جبل طارق احتجزت “غريس1” -التي تحمل نحو مليوني برميل من النفط- مطلع يوليو/تموز الماضي؛ للاشتباه في انتهاكها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، وهو ما نفته السلطات الإيرانية.
الجزيرة