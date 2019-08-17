محمد السر: سكات الكيزان يدل علي (..) وتجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير الى زوال

الكيزان
الحق احق ان يقال: الكيزان ما لينين ولا نيين ،،، الكيزان لابتين بتوجيهات لعضويتهم وبشكل واضح (مكانك لا تفعلو شيئاً) ،،،
وديل خبرتهم التنظيمية والسياسية تتعدي اعمار العاملين فيها قادة الان،،، في تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير ،،، العايزين يستفردو بالسلطة زي الــ (بشيل كورة الدافوري ويجري بيها بيتو ويقطع راس البلعبو دافوري) ،، في النهاية ثاني يوم بشترو كوره ويحرموهو ثاني يلعب معاهم الا بعد فترة طويلة جداً لتاديبه (هذا الوصف بالضبط البعملو فيهو ناس تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير حالياً في المشهد السياسي السوداني)،،،
سكات الكيزان كلهم يدل علي انهم أدري واكثر معرفة لمجريات الامور،،، وده بعني شيئاً واحداً أن تجمع المهنيين الي زوال وقوي الحرية والتغيير الي مذبلة التاريخ،،، وانهم يعملون علي إعادة انتاج تنظيمهم بشكل يتناسب مع المرحلة القادمة،،،
كل الاحزاب والتنظيمات والحركات المسلحة في المستوي الاول والثاني والثالث سياسة وعمل عام وتنظيمي والكيزان علي الاقل متفوقين علي الجميع بمائة مرحلة متقدمة عليهم،،،
وستثبت الايام صدق ما اقول ،،، معلومة اخري مهمة للجميع الكيزان مافي افضل منهم علمياً وعملياً وسياسياً وفي الحرب والسلام هم الأفضل والاكثر خبرة وقدمو للبلاد مئات الالاف من الجرحي وعشرات الالاف من الشهداء ،،،
وهل يعرف جيل الــ90 و الـــ 2000 (وقود الثورة الان) أن غالبية عضوية الكيزان هم الثلاثة الاوائل لكل دفعة دراسية في المدرسة او الجامعة (أكيد لا يعرفون ذلك) وهذا المعدل منذ بداية تاسيسهم لتنظيمهم السياسي في السودان.
محمد السر
1 التعليقات
س
2019/08/17 at 5:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم وهو معلوم بالضروره