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منوعات

2019/08/17

2019/08/17


بالفيديو .. وزير الخارجية التركي يتجول في شوارع الخرطوم ويقدم هدايا لبائعات الشاي



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أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو جولة في شوارع الخرطوم تبادل أثناءها أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين، مقدما لبائعات الشاي هدايا عبارة عن حافظات للمياه وشاي وقهوة تركية. وأعربت السيدات عن شكرهن للوزير ولتركيا.

وكان جاويش أوغلو قد وصل في وقت سابق الجمعة إلى الخرطوم لحضور مراسم التوقيع النهائي على “وثيقة الإعلان الدستوري” بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير غدا السبت.

وكان المجلس العسكري وقوى التغيير قد وقعا يوم 4 أغسطس/آب الجاري بالأحرف الأولى على وثيقة “الإعلان الدستوري” التي تم الاتفاق عليها بوساطة من الاتحاد الأفريقي، مما يؤسس لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسم الطرفان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش يوم 11 أبريل/نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

لمشاهدة الفيديو أضغط هنـــا

 

موقع الجزيرة

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