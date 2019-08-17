تطورات جديدة في قضية اغتصاب حفيد مؤسس الإخوان لفتيات أجنبيات .. سيدة سويسرية تفجر مفاجأة!

كشفت وسائل إعلام فرنسية وسويسرية، أن محققين سويسريين سيستجوبون الأكاديمي الإسلامي حفيد مؤسس حركة “الإخوان المسلمين” طارق رمضان، في فرنسا في وقت لاحق من العام في قضية اغتصاب رابعة رفعتها ضده سيدة في جنيف منذ العام الماضي.
وبحسب صحيفة ليبراسيون وإذاعة أوروبا واحد الفرنسيتان، فإن ذلك يعني نهاية مفاوضات استمرت نحو عام بين السلطتين القضائيتين في باريس وجنيف حول من يتولى التحقيق مع رمضان، الممنوع من مغادرة فرنسا وفقا لسراح مشروط بكفالة مقدارها 340 ألف دولار في ثلاث قضايا اغتصاب.
السلطات الفرنسية
وقال المتحدث باسم إدارة العدل في جنيف، مارك غينيا، إن السلطات الفرنسية ترفض السماح لرمضان بالسفر إلى جنيف القريبة من الحدود الفرنسية، وأضاف أن القضاة الفرنسيين هم من سيحددون موعد جلسة الاستماع للمتهم.
ورفضت وزارة العدل الفرنسية في 22 يناير/كانون الثاني، طلب سويسري بالسماح لرمضان بالمثول أمام محققين في جنيف، وبررت السلطات الفرنسية ذلك بالخشية من فراره من أيدي العدالة. علما أن طارق رمضان مولود في سويسرا عام 1962 وحاصل على جنسيتها عام 1984.
سيدة من جينيف
وعلى غرار القضايا الثلاث التي يحاكم بشأنها في فرنسا، تبدو أحداث القضية التي جرت وقائعها في جنيف مماثلة تماما، حيث تتهمه السيدة التي اختارت بريجيت اسما مستعارا لها باحتجازها بالقوة في غرفة فندق بجنيف واغتصابها في الليلة الفاصلة بين 28 و29 أكتوبر 2008.
وتقدمت بريجيت بالقضية منذ أبريل/نيسان 2018، بعد شهور من اعتقال رمضان من قبل الشرطة الفرنسية على خلفية قضية اغتصاب رفعتها ضده سيدة فرنسية من أصل تونسي تدعى هندة عياري.
وخلال التحقيق معه في فرنسا، اعترف رمضان بممارسة الجنس مع اثنتين من المدعيات، ولكنه نفى تهمة الاغتصاب.
صحيفة المرصد
2 التعليقات
محمود
2019/08/17 at 1:58 م (UTC 2) رابط التعليق
لو أحصيت أنت الزناة والشواذ واللقطاء من الأحزاب والهيئات والأجهزة الإعلامية والأوساط جميعها والأشخاص بتلك الصفات وأحفادهم وأبناءهم وأقرباءهم ورتبتهم تحت اسماء عوائلهم وأجدادهم وآبائهم وأمهاتهم ونشرت 1% مما لديك لألغت السلطات الصحف والهواتف والقنوات الفضائية من العالم وللبس الجميع النقاب والأقنعة وتركوا الخروج من منازلهم حتى الموت، يبدو أن الإعلام يسير في هذا الاتجاه لأن الأخبار الخفيفة أصبحت لا تسيل لعاب المتأثرين فلنستعد لعالم من الفضائح والتشفي الذي لا نهاية له، الأعراض أصبحت بفضل الإعلام أشهى وجبة إعلامية وما يطلبه المتلقون فليجهز كل منا عرضه ليقدم في إحدى الوجبات.
رجاء
2019/08/17 at 11:49 م (UTC 2) رابط التعليق
لسانه لسان حق. اذا ربي ادخل محبته لقلوب ناس .عبث تشويه. كصب الماء في رمل.لن يقتنع أحد بكلامكم