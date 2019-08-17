ترامب يسخر من وزن رجل بلقاء جماهيري.. ومفاجأة تحرجه

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رجل بسبب وزنه الزائد، بعدما ظن بالخطأ أنه من المحتجين ضده.
وعن تفاصيل الحادثة، نقلت “رويترز”، أن ترامب وخلال لقائه في نيوهامبشير، الخميس، رأى فرانك داوسون يلوح بقبضة يده بينما كان يتم اقتياد المحتجين إلى خارج المكان.
وكان داوسون يرتدي قميصا عليه عبارة “ترامب 2020″، لكن الرئيس ظن أنه أحد المحتجين.
وقال ترامب: “هذا شخص عنده مشكلة وزن خطيرة”، وموجها له أوامره أضاف: “عد إلى البيت، ابدأ تدريبات رياضية، من فضلكم، أخرجوه من هنا”.
وأضاف: “هذا الرجل لديه مشكلة أكبر مما لدي”. حيث أظهر آخر فحص طبي لترامب وجود زيادة ملحوظة في وزنه.
وبعد ذلك اكتشف ترامب أن داوسون من مؤيديه، فأجرى اتصالا هاتفيا به من الطائرة الرئاسية (إير فورس 1) في رحلة العودة من مانشستر إلى نيوجيرزي حيث يقضي عطلة في نادي بيدمنستر للجولف الذي يملكه، إلا أنه لم يتمكن من الاتصال بداوسون، فترك رسالة صوتية له، حسب ما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.
وظهر داوسون على شاشة قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية، وقال: “إنه لم يشعر بضيق من سخرية ترامب من وزنه الزائد”.
وأضاف: “أعتقد أنه ظن أنني جزء من الاحتجاج، لكني لم أكن كذلك، كل شيء على ما يرام، أحب الرجل، هو أفضل ما حدث لهذا البلد حتى الآن”.
عربي21